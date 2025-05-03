新研器官智能膠布　破解人體送藥難題

北京航空航天大學、北京大學等組成的科研團隊，合作研發出一款電子貼片，如同用在人體器官的智能膠布，在人體內為藥物遞送打通了一條高速公路。研究人員認為可解決以往口服或靜脈注射藥物易在血液「兜圈」，難以精準找到病灶，甚至誤傷健康器官，及大分子藥物易被細胞膜嚴防死守等難題。

這款貼片融合柔性電子與微納加工技術製造，僅有約一張普通打印紙厚度，能直接附着器官表面。憑借「納米孔-微通道-微電極」三維結構，該貼片實現了無線供電，可在低電壓下，對細胞膜進行安全穿孔，並通過納米孔道內形成的超高電場強度，將藥物分子快速、精準地點對點遞送到病灶。

研究發現，在急性肝損傷小鼠對照實驗中，相比傳統治療組40%死亡率，貼片治療組實現7天存活率100%。病理學分析還顯示，貼片治療組肝髒損傷部位恢復平滑完整，沒有發生炎症和纖維化，優於其他治療組效果。該貼片實現藥物遞送「精准導航+超速通關」雙重突破，已在醫學美容、皮膚創傷修復等領域實現轉化應用，未來有望為癌症、創傷等重大疾病治療帶來新方案。相關成果周三（4月30日）發表在國際學術期刊《自然》。