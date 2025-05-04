新冠頻出動　重症死亡一周16宗

衞生署衞生防護中心監察本地新冠及流感的最新周報顯示，新冠的多項檢測數據繼續上升，當中化驗所驗出帶有新冠病毒的樣本數目按周升逾四成，再創近半年新高。中心更預計未來數星期的病毒活躍程度會續升。而相關的重症及死亡個案就有16宗。中心又發現，新冠變種病毒株XDV在本地的流行率還在上升，但暫未有資料顯示XDV會較JN.1和XBB及其後代譜系引致更嚴重疾病。

防護中心在第17周（4月20至26日）期間的監察顯示，中心化驗所新增的帶新冠樣本有838個，較前一周593個升逾四成；公共衞生化驗服務處期間共收集8,879個呼吸道樣本，當中約10%帶有新冠病毒，較前一周8.21%為高。第17周共錄得10宗學校及院舍新冠爆發個案，較前一周7宗上升，而第18周首4日就有6宗相關爆發個案。而第17周的重症及死亡個案就有16宗。

防護中心於地區檢測發現，所有經分析的新冠樣本的變種病毒株中，KP.3佔53.4%，而XDV則佔46.1%。中心解釋，XDV是一種與JN.1相關的變種病毒株，最新資料未有顯示XDV會較JN.1和XBB及其後代譜系引致更嚴重疾病。

香港大學兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華出席一個電台節目指出，本港新冠病毒活躍程度創近半年新高，而外國亦有爆發情況，故外遊時或有感染風險，呼籲大眾仍要接種新冠疫苗。而目前流行的新冠變種病毒株XDV，仍能透過疫苗有效預防。