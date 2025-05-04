多地政府食堂五一迎客　重慶旅客單日食用800公斤豬肉

五一假期國內多地開放政府食堂為市民遊客提供服務，重慶市有政府食堂上周四（1日）就餐人數接近平日9倍，遊客當日食用大米600公斤、豬肉接近800公斤。

上周四上午11時半，重慶市榮昌區政府機關食堂內人聲鼎沸。食堂套餐兩葷一素18元（人民幣，下同，約19.5港元）一份，小菜每份3至10元（約3.3至10.8港元），經理吳娜指平時每天的就餐人數約800多人，但當日遊客數量接近7,000人，餐廳內座位不夠，有遊客坐在門外路邊就餐。食堂蒸了280盆米飯，全部吃完。由於晚上不夠菜，食堂緊急調集了近200多公斤豬肉供遊客食用。

此外，湖北赤壁、浙江衢州等多地政府也開放食堂接待遊客，提供平價餐飲服務。江蘇省連雲港市東海縣政府食堂，五一假期首兩日共接待1,300多名遊客，食堂的兩葷兩素自選套餐每份只需10元（約10.8港元），不到半小時便銷售一空。甘肅省敦煌市3間政府食堂也向遊客開放，所有菜品按照食材成本收費，早餐每份5至10元（約5.4至10.8港元），正餐每份10至20元（約10.8至21.6港元）。