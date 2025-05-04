榆林市五一假期違泊免罰　罰單僅寫規範停車溫提

內地五一假期景區人多車多，為了方便遊客，多地交警對違泊車輛採取提醒不處罰的政策。在陝西省榆林市，有網民在市區違泊收到罰單，上面寫着溫馨提示「祝您節日快樂，請您規範停車，本次不予處罰」。

榆林交警部門人士表示，由於當地老城區道路比較窄，周邊有幾個景點，人流車流量大，今年5月1日至5日，針對外地車牌的違泊車輛，一般不會直接拖車，會先聯絡車主勸導，貼罰單僅作提醒，不會處罰。不過，對於違停車輛造成路口阻塞，緊急情況下可能會拖車，事後再聯絡車主處理。至於本地人的違泊車輛，同樣會聯絡車主處理。政策主要是為幫助文旅發展和優化營商環境。

在重慶榮昌區，五一假期不但政府的公共市政停車場全部免費，路邊停車也不罰款。安徽宣城境內的網紅公路皖南川藏線，上周五（2日）有一輛近9米長的轎車開進山路，因路窄轉彎困難，導致交通阻塞數小時。上周六（3日）凌晨，車主發影片道歉解釋上周五早上6時上山，原本計劃上午8時落山，但因下山的車輛多，彎道太急，還碰到別人的車，到上午11時許已落山。對被質疑違法，車主表示願配合調查。轄區交警上周六稱，假日間涉事公路一般不准許9米長的車山，上述車輛應該是很早偷偷開上山。