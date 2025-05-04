荃灣男子遇查搜行李篋　檢1400萬元太空油毒品被捕

香港海關昨日(3日)下午展開反毒品行動，在荃灣街頭截查一名46歲手持行李篋的男子，並檢查其行李篋，搜出15包標示為麵粉的食品包裝袋。海關人員仔細觀察發現食品包裝袋有明顯及粗糙的再封口痕迹，包裝表面依附著白色的粉末，而且每一包食品包裝均由透明膠袋獨立裝起，引起海關的懷疑。

海關人員開啟包裝檢查，發現內藏一批白色的粉末，其後用儀器測試後確認，該批白色粉未為懷疑依托咪酯(俗稱「太空油毒品」)粉末，海關隨即將該名男子拘捕。行動共檢獲約15公斤懷疑依托咪酯，估計市值約1400萬港元。

及後海關人員押解被捕男子到其位於牛頭角的一個住宅單位搜查，再搜獲約1克懷疑依托咪酯及2組懷疑毒品吸食器具。被捕男子報稱為裝修工人，該名男子將會被落案起訴一項「販運危險藥物」罪、一項「管有危險藥物」罪及一項「管有適合於及擬用作吸服危險藥物的器具」罪，將本周二(6日)在西九龍裁判法院提堂。

調查相信檢獲的依托咪酯粉末，為太空油毒品的主要材料，估計可以用作製成約4.5萬顆太空油毒品煙彈。