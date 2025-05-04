五一旅遊熱度攀升　景區客流量創新高

內地五一假期踏入尾聲，交通出行保持高位運行，上周六（5月3日）單日全社會跨區域人員流動量預計逾2.8億人次。內地旅遊市場熱度持續攀升，眾多景區紛紛刷新客流量新高。

交通運輸部公布，全國鐵路上周六客運量預計1,800萬人次，上周三（4月30日）起全國鐵路旅客發送量一連3天同比增長超10%，上周五（5月1日）更達2,311多萬人次，刷新歷史紀錄；公路人員流動量預計達2.58億人次，同比增長2.6%；水運發送旅客人數預計超過215萬人次；民航預計發送旅客657萬人次，日均219萬人次，較去年同期增長12.3%，熱門機場主要包括廣州白雲、深圳寶安、北京首都、成都天府、上海浦東等。

另外，江蘇省連雲港市月牙島景區上周四（1日）接待遊客突破3萬人次，創單日客流新紀錄。四川黃龍景區日遊客接待量突破1萬人次，刷新近年同期紀錄。新疆天山天池景區遊客接待量逾2萬人次，較去年同期同比增長6%，實現旅遊經濟收入609萬元人民幣（約651.6萬港元）。浙江杭州大型歌舞《宋城千古情》單日連演22場，刷新全球大型旅遊演出單日演出場次、接待觀眾人數紀錄。

在上周五（5月2日），雲南省普洱市墨江哈尼族自治縣舉行「抹黑臉」狂歡活動，當地群眾與外地遊客以塗黑對方臉部方式互致祝福。該縣文旅局局長楊春德也親自上場，將自己塗得一臉黑。