房署接1700宗「舉報濫用公屋獎」個案　700宗將深入調查

房署早前推出「舉報濫用公屋獎」，以打擊濫用公屋。房屋署表示，截至今年3月底，在接獲約3,900宗的舉報中，約1,700宗選擇參與獎勵計劃；經初步篩查後，其中約700宗舉報可進一步跟進以獲取更詳細資料以供核實，及展開深入調查。而其餘2,200宗不參與獎勵計劃的舉報，房署指會盡力依據現有資料展開調查。

房屋署又稱，計劃每年分兩次進行評審及頒發獎勵，首輪頒獎儀式擬於2025年中舉行。有關頒發獎勵計劃的安排，房署擬在房屋委員會總部舉行簡單的閉門頒獎儀式，出席的獲獎人士會個別領獎，身份不會被公開。由於獲獎人士在提供資料時曾前來面晤，他們可自行決定是否出席頒獎儀式。若選擇不出席，署方會另行安排他們領取獎勵金及嘉許狀。

房署自今年1月15日推出「舉報濫用公屋獎」，舉報人以實名提供真實確切資料而令致房屋署成功向濫用公屋單位的人士發出遷出通知書，可獲最高3,000港元現金獎勵及嘉許狀。而香港房屋協會亦於今年4月參考房屋署推出同名計劃，鼓勵市民以實名提供被濫用公屋的個案資料。房協表示，截至4月23日，共接獲4宗參與「舉報濫用公屋獎」的個案，將會根據舉報人提供的資料進一步跟進及調查。

房協又稱，會根據舉報資料進一步跟進及調查，日後會適時舉行簡單的小型頒獎禮，時間及形式待定，獲獎人士可自由選擇是否出席。若獲獎人士選擇不出席頒獎禮，房協會另行安排該人士領取獎勵金及感謝狀。