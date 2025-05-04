五一長假首兩天57萬旅客訪港　內地客佔49萬　創疫後單日新高

正值五一長假期，訪港旅客量進一步增加。政府今日（4日）公布，五一長假首兩天共有近57萬名訪港旅客入境，其中來自內地的旅客接近49萬人次，較去年同期顯著增加31%，單是5月2日便有26萬7千人次的內地旅客，創疫後內地旅客單日入境人次新高。

政府表示，為配合推廣旅遊，五一長假期間，西九文化區藝術公園舉行一連四日的「Sip & Groove 微醺樂動」，把國際美酒、輕爵士、Bossa Nova和街頭音樂表演結合起來，加上文化和寵物友善設施，為市民和旅客營造一個「至Chill」的海濱空間。

而未來，於九龍維港的紅磡將為市民及旅客帶來新體驗。政府於今年《財政預算案》提出，希望將紅磡站以南的臨海及前碼頭用地打造成海濱新地標，營造新穎的娛樂、餐飲、休閒綜合體驗。總體規劃既有設在大廈高層的戶外刺激娛樂設施，例如空中步道、滑梯、滑索等，亦充分利用海岸提供遊艇設施和水上休閒活動，並結合岸上的零售、餐飲和娛樂配套。政府已就紅磡站以南的臨海用地提出初步規劃構想，從娛樂體驗、水體運用及行人暢達度等多方面着手，將該處打造成海濱新地標。