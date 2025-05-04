沙塵暴襲西北局地　敦煌關閉多個景區

中央氣象台上周六（3日）發出沙塵暴藍色預警，新疆南部、內蒙古西部、甘肅西部等地的部分地區有沙塵暴，局部有強沙塵暴。甘肅省敦煌市同晚發出沙塵暴橙色預警，多個景區臨時關閉。

中央氣象台周日（4日）繼續發布沙塵暴藍色預警，受冷空氣大風影響，預計一連兩日新疆南疆盆地和東部、青海北部和東部、內蒙古西部、甘肅大部、寧夏、陜西北部等地的部分地區有揚沙或浮塵天氣，其中，內蒙古西北部、新疆南部、甘肅西部、寧夏北部等地部分地區有沙塵暴，內蒙古西北部等地局部有強沙塵暴。

針對新一輪大風沙塵天氣，甘肅省氣象局啟動重大氣象保障（沙塵暴）Ⅳ級應急響應，金昌、武威等市發布沙塵暴黃色預警。酒泉市公安局交警支隊上周六傍晚已對G3011柳格高速敦煌、敦煌西、敦煌北收費站入口；S63柳敦高速沙州收費站入口全部車輛實行臨時交通管制。

敦煌市雅丹景區服務中心、敦煌玉門關遺址景區宣布，受大風沙塵天氣影響，為確保遊客安全而閉園，待天氣好轉後重開。敦煌市鳴沙山月牙泉景區稱，景區啟動災害性天氣應急管理措施，臨時關閉景區並取消萬人演唱會。景區向受影響遊客致歉，並啟動退票保障機制。從歷史數據統計來看，春季為沙塵天氣高發期，約80%都出現在3月至5月。