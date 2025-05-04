習近平周三至周六國事訪問俄　與普京戰略溝通

中國外交部周日（4日）宣布，應俄羅斯總統普京邀請，國家主席習近平將於周三（7日）至周六（10日）對俄羅斯進行國事訪問，並出席在莫斯科舉行的紀念蘇聯衞國戰爭勝利80周年慶典。

中國外交部指，當前百年變局加速演進，國際秩序深刻調整，習近平今次應邀國事訪問俄羅斯期間，將與普京就新形勢下中俄關係發展，以及一系列國際和區域重大問題進行戰略溝通，相信兩國元首的重要共識必將進一步深化中俄政治互信，豐富戰略協作內涵，促進各領域務實合作，給兩國人民帶來更多福祉，為國際社會貢獻更多穩定性和正能量。

中方表示，今年是中國人民抗日戰爭、蘇聯偉大衞國戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，習近平與普京已達成共識，將共同銘記歷史，緬懷先烈，弘揚正確二戰史觀，維護二戰勝利成果和戰後國際秩序，捍衞國際公平正義。今年也是聯合國成立80周年，中俄同為聯合國創始國和安理會常任理事國，中俄雙方將進一步加強在聯合國、上海合作組織、金磚國家等多邊平台的密切協作，團結廣大全球南方，引領全球治理正確方向，旗幟鮮明反對單邊主義和欺凌行徑，攜手推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。