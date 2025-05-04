強積金取消對沖僱主存誤解　議員接解僱再聘用個案

政府於今年5月1日起，實施取消強積金對沖機制，引發社會廣泛關注。有議員在電台節目中表示，爭取實施取消強積金對沖機制工作長達20年後終於實行，正通過不同渠道向僱員及僱主講解新措施，指接獲零星個案，有僱主誤會提早辭退員工再聘用會減少負擔，惟實際上要補償遣散費或長期服務金，着實無補於事。輸入外勞對飲食及零售業影響較大，建議政府檢討機制及精準計算工資中位數，預防輸入勞工成為廉價的替代勞工。

議員陸頌雄指，就取消對沖強積金事宜，政府考慮到僱主的立場，已經向僱主提供為期25年、總額超過330億港元的資助，分擔僱主遣散費/長期服務金轉制後部分的支出以減輕負擔，故僱主提早辭退員工再聘用， 不但破壞勞資關係，着實亦無補於事。而新措施對僱員退休保障將有所改善，但是僱員仍然要多留意與自身權益相關的新聞。

另外，就修訂《職工會條例》方面，陸頌雄認為加強職工會登記局局長監督及管理職工會的法定權力，對促進勞工界健康發展有好處。至於放寛輸入外勞後，陸指，飲食及零售業受影響較大，現時失業率約5%(今年全港第一季失業率為3.2%)，部分業界如建造業工友亦出現減少開工日數的問題，因此建議政府檢討機制，並精準計算工資中位數，預防輸入勞工成為廉價的替代勞工，影響本地勞工的生計。而最低工資已經施行「一年一檢」，他認為仍有改善空間，期待5年內優化計算方程式，使僱員收入與經濟同步增長，以減低生活壓力。