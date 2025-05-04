長假旅客逼爆東壩　露營友遺遍地垃圾　生態旅遊恐變生態災害

五一長假期有大量內地旅客訪港，惟郊遊熱點的西貢萬宜水庫東壩一帶連日來都被遊人逼爆，環保團體綠惜地球昨日(3日)前住該帶實地視察，指出只在破邊洲觀景台附近有清潔工工作，但不少遊客的目的地都是到西灣、咸田灣露營，沙灘上被架起密密麻麻的露營帳篷，由麥理浩徑二段開始到附近幾個沙灘，沿途均充滿垃圾，亦不見教育人員提醒露營人士要「自己垃圾自己帶走」。綠惜地球形容整個過程是眼見香港美好的景點「慢慢被玩爛」卻「欲救無從」，認為要加強相關教育，保護生態環境。

另一環團綠色和平亦於昨日到東壩視察，所見東壩及破邊洲均由早上至傍晚都人山人海，令周遭環境承受著極大壓力，認為政府發展生態旅遊卻沒有制訂相關政策，情況極不理想，形容是是發現問題才「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，擔憂在沒有相關政策下盲目發展生態旅遊，令環境長期承受著巨大的人流壓力，長遠可能會令生態受到不可逆轉破壞。

綠色和平生態旅遊項目團隊昨日於東壩、破邊洲及浪茄灣實地視察情況，專線小巴及的士穿梭往來接載乘客，遊人於抵達東壩後，不少人前往破邊洲觀景台睇靚景拍照打卡留念。綠色和平生態旅遊項目主任夏淳權指出，過去一段時間西貢東壩每逢長假期均被遊人逼爆，政府就增加專線小巴班次疏導人流和派員維持秩序，但似乎沒有一個可以徹底解決問題的舉措。

夏淳權建議，當局應在全港生態旅遊熱點，以及計劃發展生態旅遊的白泥和尖鼻咀、南大嶼，進行全面生態基線調查、承載力研究及對相關區域環境影響評估，再按結果制定全面的生態旅遊政策，包括研究有否需要限制人流進出該些地方等不同措施，以保護生態環境及確保生態旅遊可永續發展。

綠色和平又指出，政府以土地發展政策推進白泥和尖鼻咀、南大嶼項目，或會令相關項目淪為「地產主導項目」，對環境造成永久破壞，促請政府先收回發展意向書，訂立生態旅遊發展政策後再重新推進項目。