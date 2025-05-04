長洲太平清醮　區議員估計人流增長10%　達6.5萬人次

明日(5日)是佛誕，長洲將會按傳統舉行太平清醮。適逢今年五一長假期間長洲會舉辦太平清醮，有當區區議員估計五一長假期間，長洲會有10%人流增長，即約6.5萬人次。她說渡輪會在日間及搶包山後加開班次，疏導市民及旅客。她稱長假期間，長洲酒店、度假屋已經爆滿，商戶亦已預備好相關餐飲服務。

離島區議員郭慧文今日在電台表示，去年約有5.8萬人看太平清醮活動，而長洲本身只有2、3萬人口，太平清醮期間的人流是原先的「多一倍有多」。交通安排方面，她說搶包山比賽會在凌晨時分舉行，渡輪一如以往會在比賽完結後加開班次接載市民離開長洲，而日間亦會加開班次疏導旅客。

不過太平清醮翌日為工作日，市民要「返工返學」。被問到實際上太平清醮對長洲餐飲住宿影響有多大，據郭慧文了解，長洲的酒店、度假屋基本上在長假期間已經爆滿，早前亦有市民查詢是否仍有空置房間。相信今年入住率較上年好。餐飲方面，她說傳統上長洲佛誕期間會茹素3日，認為商戶已預備好。

被問到整體上「疫情復常」離島的經濟復甦進程為何，郭慧文指疫情期間市民即使留港消費亦是「打吓卡」就走，認為現時市民較容易「掃街」品嘗特色美食。被問到可如何串連離島旅遊，她認為可發展「跳島遊」，舉例直接來往長洲、南丫島只需20分鐘，但現時先回中環再到南丫島要2小時，建議假日開設「海島遊」班次刺激經濟。