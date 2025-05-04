智庫建議加強創業政策合作　幫助港青北上創業

本港近年大力推進粵港澳大灣區融合，鼓勵港青北上發展。有智庫提出10項建議，期望加強兩地創業政策方面合作，建立雙創基地互推互認機制，推動資源共享，簡化創業流程，培育更多跨境創業項目。

資源對接方面，該智庫建議推動「大灣區香港青年創新創業基地聯盟」在香港成立服務中心，協助內地基地在港宣傳、聯絡香港創投機構及企業合作方，向香港創業青年提供選擇和入駐基地、註冊等服務。該智庫亦建議建立兩地雙創基地互推互認機制，簡化企業跨境入駐的部分流程，可跳過重複評審的環節以入駐另一方基地。該智庫又認為，政府可進一步鼓勵高等院校和科研機構與基地的初創企業組成聯合供應商，共同開發創新產品。

在孵化能力方面，該智庫建議擴大企業跨境徵信合作範圍，將南沙和橫琴納入跨境徵信互通的試點範圍，再逐步拓展至大灣區內地九市全域，最後推廣至全國。該智庫建議允許港青港企透過入園授信申請貸款，即用預期能獲得的政府補貼和獎勵作抵押或擔保來獲取銀行貸款，以紓緩現金流不足的問題。該智庫又建議，補貼創投機構就投資香港青年初創企業產生的30%至60%損失，使初創更容易獲第三方投資。

在可持續性方面，該智庫建議建立制度為私營雙創基地提供資金保障，對基地進行定期考核，並資助達標的基地。該智庫又建議加強港青雙創基地宣傳能力。