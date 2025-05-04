千名學生寫作「致二十五年後的我」　同創SDG世界紀錄

有機構舉辦同創SDG世界紀錄活動，邀請了全港中小學生參與，期望讓學生習得必要的永續發展相關知識與技能，以促進永續發展，又鼓勵學生以「寫信給未來的自己」形式反思個人志向，並展望永續未來。活動現場有200名中小學生進行現場寫作，連同早前收到近30間中小學的學生寫作，以1,000封信件創下累積最多人寫「致二十五年後的我」的SDG世界紀錄。

是次活動內容圍繞SDG第四項目標——「確保有教無類、公平以及高品質的教育，及提倡終身學習」的優質教育目標，期望讓學生習得必要的永續發展相關知識與技能，以促進永續發展。香港專業教育學院（黃克競）酒店相關課程的陳思彤同學，以SDG第12項目標——促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式為主題，認為酒店業對全球永續發展的影響力很大，而現時很多酒店已經實踐並推動SDG12，有助推動可持續發展的理念。天水圍循道衞理中學的吳芷彤同學則選擇以SDG10——減少國內及國家間的不平等為主題，期盼未來貧富差距縮小，希望人人都過得更好。

學友社主席李浩然稱，是次活動不單止邀請了青年與自己進行了一場跨越時空的對話，更是對自己的承諾，提醒自己今日的努力將會成為明日改變世界的基石，至於是次活動除了代表參與學校共同的努力獲得一項世界紀錄的殊榮，同時亦代表香港教育界攜手推動永續發展的里程碑。SDGs又被稱為全球目標（Global Goals），呼籲各人採取行動，創造一個可持續發展的世界。