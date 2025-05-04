食環屋宇懶鬥懶　「優秀」公務員嘥米飯

審計署發表最新一份審計報告，批評食環署打擊非法棄置垃圾不力，逾80%投訴熱點未納入監察清單；屋宇署則被揭發，即使驗窗拖12年懶得遵辦，依然睜一眼閉一眼。毫無疑問，公務員當中存在冗員，尤其財赤當前，更應正視，豈能政府大削市民福利，公務員卻不用減薪，依然過着薪高糧準福利好的爽皮生活，但又一再被踢爆工作態度懶散、玩忽職守。這些冗員還留着而不革扯，究竟是在等甚麼。今集《功夫茶》討論相關議題。

審計報告指出，食環署網絡攝錄機使用率低。截至去年12月，3個分區的45個攝錄機安裝點中，16%在運作逾6個月後，從未發出任何罰單；另有62%長期非法黑點未安裝攝錄機。其實《東呼即應》上月17日那一集「搞近3年依然勁污糟 打擊衞生黑點係做騷」早已作出批語，何解香港辦打擊衞生黑點清潔大騷，始終成效不彰垃圾圍城。節目指出「是否執法方面需要加把勁呢，不要攝錄機有攝錄機在拍，但跟進行動卻無法對胡亂棄置垃圾人士產生阻嚇力。」如今審計報告便告知各界這個答案，踢爆長居最多人投訴榜三甲的食環署是怎麼樣做事。

據財政預算案資料顯示，2025至26年度食環署所需的薪金及開支預算逾110億港元，較2024至25年度的修訂預算多出8,000萬港元，較2023至24年度的實際開支更加激增了5.3億港元。食環署膽敢年燒納稅人逾百億港元，但說到工作成績呢，不僅走不出審計署的法眼，就連市民大眾也一早便知道這班港產官僚是多麼「薪高糧準福利好 人懶識蛇嘢少做」。食環署辦清潔衞生不合格，而管理街市又不似樣。

本報去年9月報道，食環署轄下的油麻地街市、官涌街市空置率極高，當中油麻地街市出租率雖然有近80%，但記者實地視察發現逾3成的攤檔均處於關閉狀態。官涌街市更加大癲，出租率逾六成，但有逾80%租戶無營業。街市大擺「空城計」，食環署則「隻眼開隻眼閉」，街市淪為貨倉攤檔少，完全便利不到市民。

事實上，食環署曾多次被本報揭發根本沒管好下面一班人，那班人開工竟然各自發展自己的興趣班，有洗衫、炒股、有人乾脆「覺覺豬」。人們不禁要問，這些出來「走糴」，明知耳目眾多依然如此斗膽蛇王的人，他們是「單純的又蠢又懶」抑或「上頭也未質疑我啦，你哪位啊。」

在香港能當公務員年年都「肥到着唔到襪」，今期被審計開名「省爆」的又豈止食環一個部門，屋宇署也「不執輸」。審計署報告揭示屋宇署「強制驗窗計劃」截至去年底，有逾2.6萬份強制驗窗法定通知未獲遵從，樓宇公用部分窗戶的未獲遵從比率達27%，遠高於個別單位窗戶的4%。更離譜的是，有約1.1萬份由限期起計逾3年，甚至11.6年仍未獲遵辦。本港久不久便爆出冧天花、天降石屎傷及市民或壓毀車輛，豈知屋宇署對強制驗窗法定通知也可以如此「易話為」，坊間喜歡遵從便遵從吧，如不遵從就擱下數年，甚至逾10年亦不會問責。

其實根據八二法則，無可否認公務員當中並不是人人都是懶蛇，總有兩成人是真的有做事。但與其八成人懶着幹兩成工作，兩成人屁股絕少離開座位，瘋狂地做了八成的工作，那不如炒了那八成懶鬼，省下一大筆只需加回那兩成「勤力仔」一兩千元人工，這更划算。現屆政府終日擺出強政勵治，繼續養着一班懶人是強政勵治嗎，財赤不要只識向市民打主意，只識減福利削資助，高官、議員、公務員則一元人工也不用減，繼續「肥過肥仔水」，真的亮出點強政勵治作風來看看吧。