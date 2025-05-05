東網報道打鼓嶺堵路後　大石被移走　違例傾泥再多1宗

東網上周獨家報道，有打鼓嶺一帶鄉村出現違例填土情況，報道後堵路的巨石已被移走。原先報道引述當局向議員回信，收到反映的15宗個案中，有11個為近期個案。規劃署更新數字，證實再多一宗，又指近期在打鼓嶺禾徑山一帶就12宗個案發出「強制執行通知書」，有4宗個案因沒遵從法定通知書，4月30日被法庭定罪及罰款共約33萬元。署方又指，已就5宗個案成功追查土地佔用人資料，強調決不縱容。關注事件的議員認為事件經報道後獲得關注，又認為當局按照程序框架行事時應檢視法規漏洞，以免愈演愈烈形成「惡性循環」。

規劃署在本報報道事件後於社交平台更新數字，指近期就12宗違例填土個案發出「強制執行通知書」，當中有2宗已中止有關違例發展及已移走填土物料，並獲發「完成規定事項通知書」。該署又指有4宗個案因沒有遵從法定通知書的規定，4月30日被法庭定罪及罰款共約33萬元；1宗個案已排期5月聆訊；至於其餘5宗個案，該署近日視察發現大部分已移走填土物料，有些場地疑似進行耕種。

針對涉嫌違規使用土地的人士，規劃署指上述12宗違例個案中，已就5宗個案成功追查土地佔用人資料，並向相關土地佔用人發出「強制執行通知書」。但該署重申，根據「禾徑山分區計劃大綱核准圖」的註釋，在「農業」地帶內進行為耕種而鋪上厚度不超過1.2米的泥土則毋須取得規劃許可，即不會構成《城市規劃條例》下的違例發展。

規劃署強調決不縱容違例填土，去年11月至今，該署已在該帶進行21次巡查及搜證，當中有7次屬聯合巡查行動。該署去年4月起聘用顧問公司，在香園圍公路兩旁的填土黑點利用無人機多次進行巡察，以加強搜證效率。至於村民發有巨石堵路一事，該署指收到投訴後迅速到場調查，發現石頭已被移走。

關注事件的議員陳月明指本報報道事件後村內巨石突然被移走，認為事件經報道後獲得關注。她認為現時相關法例有「漏洞」，當局按照程序框架行事時應檢視，因此倡議訂立北部都會區專屬條例。她認為該村情況並非單一例子，相信其他新界鄉村或有類似情況，在現行法規漏洞下越演越烈，就如「惡性循環」。