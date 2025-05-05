已故熊貓「安安」被揭患癌　獸醫解剖動物揪罪狀　助破虐待案

陪伴港人23年的大熊貓「安安」在2022年7月離世，但一直未知當時健康轉差的原因。漁護署大龍獸醫化驗所的獸醫回顧工作難忘事件時披露，曾經解剖安安屍體，發現牠患癌，並且已擴散至全身，又說過去不時要解剖其他動物協助破案，曾見過有寵物被嚴重傷害感到痛心。另有獸醫說解剖動物有助找出死因，部分動物死亡未必因虐待引致。該署另指政府財赤下，已改善化驗流程，減少資源浪費。

走進位於上水的大龍獸醫化驗所的解剖室，傳來一陣陣消毒藥水味，內裏放着一張解剖台，用作剖檢沒傳染病風險的動物屍體，例如豬屍。若動物屍體有機會帶有能播人畜共患病，例如或帶禽流感的死鳥等，則會在生物安全櫃中解剖，防止人員染病及病毒傳出周邊地方。

漁護署透露，化驗所每年平均進行約30萬次測試，其中在過去兩年度均共接獲逾7,900宗要求對動物、雀鳥及魚類疾病作出調查的個案。該署獸醫師(動物疾病)謝靜雅分享最深刻的經歷，其中包括解剖大熊貓「安安」。她提到，當時她正在懷胎7月，突然收到海洋公園通知，安安因年老及健康問題會被安樂死，團體隨即安排到公園解剖，並發現其全身均生滿腫瘤，並且已擴散。

謝靜雅又說，去年10月第2度懷孕7月時，巧合地動植物公園接連有猴子離奇死亡。團體亦要立即解剖屍體及進行多個檢測，幸好化驗所近年引入「基質輔助雷射脫附游離飛行時間式質譜儀」，協助他們在數分鐘便能分析細菌的質譜圖，找出所感染的細菌，毋須等一星期才有初步結果。

化驗所亦會協助執法部門調查涉嫌「殘酷對待動物」案件的動物屍體樣本，剖檢屍體或採樣以作組織病理學、細菌學及病毒學檢驗。謝靜雅透露不少虐待動物案件中，屍體明顯遭受外力傷害，如嘴部被索帶纏緊、眼球脫落、頭顱骨出血等，部分死因為嚴重出血，令愛護動物的她感到痛心；亦有部分案件表面看似虐待，經檢查後屬自然死亡，例如動物本身患病或主人放棄治療，或放養下被車撞等，需他們專業判斷。

該署補充，當市民懷疑虐待動物個案發生時可先報案，執法部門會聯絡愛護動物協會督察初步評估，若愛協認為死因有可疑，執法部門會再安排運屍至化驗所驗屍。被問到現時化驗所的測試容量是否已飽和，署方指仍有空間增加服務，更主動稱近年政府開始減少開支，他們已改善內部流程去提升工作效率，亦引入輪更及技術人員多崗位培訓，在人手不變下提升服務量與效率。