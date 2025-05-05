年做逾17萬禽流感化驗　檢雀糞注無菌胚胎蛋　測病毒變異走勢

「禽流感」對港人並不陌生，1997年全球首宗人類感染H5N1甲型禽流感病毒個案正在香港發生。為避免禽流感再在香港爆發，現時所有本地農場活雞均須強制接種H5及H7禽流感疫苗。出售前漁護署會抽樣測試血液，確保雞隻所打的針有效。署方亦會檢驗死雀，了解禽流感變異趨勢，確保疫苗功效能減低病毒在雞場爆發，以至對人類健康的風險。

大龍獸醫化驗所在過去兩個年度均進行逾17萬項監察禽流感的化驗，其中血清學化驗室主要測試禽鳥血清抗體對疫苗注射或病毒感染後的反應。漁護署獸醫科技師 (獸醫化驗)黎漢文透露，署方會到本地農場為要出售批次的雞隻抽血，一批約30支血，到化驗所後會做測試血液中有否含足夠禽流感抗體，一般會即日得出結果，確保雞場能按其計劃出售雞隻。

另一方面，署方會在內地採購含胚胎而無菌的雞蛋，並在農場、濕地公園等地方收集野鳥和鴿子的糞便，注射在雞蛋中種植病毒，檢視有沒有新病毒或現有病毒的變種情況。署方會將病毒最新情況通知藥廠跟進，以便他們推出更合適的疫苗供活雞注射。與此同時，組織化驗室人員則檢驗野鳥等動物或屍體的組織，再在顯微鏡或顯微掃描儀中觀察，協助診斷、研究及治療動物疾病。