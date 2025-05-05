疑寵物醫療失當被醫死　寵主可經獸醫申漁護署驗屍

愛貓愛狗等寵物不幸離世，寵主或會希望了解原因，尤其懷疑涉及醫療失當要投訴時，解剖了解動物死因對解決糾紛至關重要。不過，以往要為動物驗屍困難重重，獸醫管理局過去要求透過本身的獸醫安排驗屍，有網民曾投訴做法不公，至近年才修改指引放寬。漁護署指出，其解剖屍體服務一直只要求由任何獸醫轉介，因理解驗屍需太多專業知識，無意全面開放予公眾申請。

香港唯一的政府獸醫化驗所除了協助其他部門監測動物疾病等，亦會服務全港獸醫。市民要為寵物驗屍，必須經由香港註冊獸醫協助申請，並填寫申請表及提交屍體。而服務採用「用者自付」原則，費用依不同測試項目而定，並已向所有註冊獸醫提供價目表。

署方披露，過去3年共收到兩宗私人獸醫診所註冊獸醫的申請，並解剖兩隻動物。漁護署獸醫師(獸醫病理) 阮柏文表示，近年解剖數量有上升趨勢，尤其是私人獸醫申請的案件。為問到為何不擴展開放任何人都可以申請檢驗寵物屍體，阮指整個解剖程序及結果牽涉到大量專業用字及知識，公眾仍可透過任何獸醫申請。

翻查獸醫管理局過去版本的網頁，若寵主認為獸醫在診治動物的過程中表現未達公認的標準，導致動物死亡。在去年4月，局方要求投訴人透過「本身的獸醫」安排由漁護署獸醫化驗科驗屍，或透過其他私營執業獸醫進行，最新版本則開放投訴人經任何執業註冊獸醫轉介予漁護署進行驗屍。