投資推廣署料上半年招商引資增長較大　下半年節日因素或令進度放慢

投資推廣署署長劉凱旋接受電台訪問表示，今年首4個月，有223間公司落戶香港或加大本地投資，投資額達200多億港元，創造4,900多個職位，按年升近1倍。預料上半年招商引資會有較大增長，下半年因有暑假及聖誕節，節日因素或令進度放慢。

劉又稱，投資推廣署已協助約170間家族辦公室在港成立，另有約150間正在商討中，有信心今年底可達到不少於200間的目標。她稱，香港具備超級聯繫人的角色，內地不少創科、物流、貿易企業想「出海」發展，首選香港作為跳板，是「出海」的理想平台。由於內地市場競爭大，能夠成功「出海」的企業本身能力已經很高，香港可以為他們的科研成果應用、IP保護、商業化提供助力，香港亦可發揮類似展銷廳的角色，讓外國企業見到這些內地企業的成果。

劉續稱，美國關稅戰對香港有危亦有機，美方單方面做出霸凌行為，香港應把握機會更加發揮「超級聯繫人」角色，並把握這個時代大轉機，不排除會令全世界除了美國以外，其他國家與地區將拉攏得更緊密、更正常化、更直接合作。她又指。以貿易數字看，美國本身外貿佔比很低，只有兩成多，歐洲則佔近半，歐洲國家不可以不進行貿易或單靠自己內部需求。中國推行「雙循環」，既有「內循環」，亦有對外貿易，只要朝著深化國際交往合作的方向，相信內地希望與所有合理國家加深合作，香港亦能受惠。

劉認為，有需要發展東歐市場，因為匈牙利、土耳其、捷克等地，有不少大企業正留意亞洲機遇，想前來發展。當地企業以往可能只是直接做一些貿易及簡單項目，但近期見到他們想到香港發展亞太區中心或設置總部。