太平清醮今開鑼　中環碼頭迎逾數百人　遊客盼睇飄色食糯米糍

一年一度長洲盛事太平清醮今日（5日）開鑼。不少市民一早到中環碼頭排隊搭船入長洲，人潮不絕，有市民指以前曾看過一次太平清醮，今日特地和女兒朋友重遊舊地，感到十分開心雀躍；有來自廣州的遊客則指對太平清醮十分期待，直言是首次觀看，特地為此多留一天在港，最希望可以嘗試長洲名物之一的長洲糯米糍。

記者今早約9時半到中環5號碼頭視察，碼頭一帶已實施人潮管制，市民需巡執法人員指示排隊。每當有船即將開出，等待入長洲的賓客便會排出碼頭外圍，目測有數百人輪候，人流如鯽非常暢旺。

何女士與女兒和朋友一同前來，她表示以前曾看過太平道醮，但已相隔多年，今日趁女兒和朋友有空便想故地重遊，認為「飄色巡遊都幾好睇」，希望可以再看一次，她又笑言今日天氣不錯，已做足防曬準備，晚上的搶包山比賽則視乎人數多寡再作決定。

來自廣州的蘇小姐與家人三人一同來港，她稱剛好是五一長假有親戚居住長洲推薦她們來看，便決定多留一日在港看太平清醮，又指整個五一長假她已花逾4萬港元，預計今日也會有不少玩樂飲食花費，除了飄色巡遊外，她們也會去沙灘玩水，但因為明日中午左右便要回程，故不會留在長洲住宿一晚，未必會留低看搶包山比賽。