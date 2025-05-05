金飾業受惠金價攀升　內地客五一南下掃貨　生意勝預期

美國發起關稅戰下，黃金在避需求下急升。由於香港沒有稅項，金價較內地低，吸引不少內地旅客趁着五一長假期南下買金。商會稱生意較去年多30%，超出預期。假期訪港旅客人次雖然較去年多，但餐飲業稱整體消費金額較去年下降，幸好旅客遍布各區，令更多餐廳受惠。

今日是內地五一長假期最後一日，九龍珠石玉器金銀首飾業商會監事長劉克斌表示，業界整體生意額較去年同期上升超過30%，超出預期，平均單價亦比過去幾個月增加超過40%。他指受地緣政治影響，金價持續上升，創出歷史高位，令他們原先對五一長假期的生意不感樂觀，但結果卻出乎預料地好。他續指，本港沒有稅項，金價相對內地吸引，加上款式多，見到很多內地客都是購買婚嫁金飾，價單較大，提高銷售額。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，雖然不少內地旅客消費模式轉變，整體消費金額較去年下降，但由於他們會到不同地區遊覽，每到一區都令當區食店受惠，尤其價錢較大眾化及會利用內地社交媒體宣傳的食肆，營業額都有所上升。他又指除了長假期內地訪港人數較去年有所上升之外，留港的市民亦較復活節時多，令市面人流暢旺。

在零售業方面，批發及零售界議員邵家輝指人流較去年增加，主要受惠於自由行城市增加及深圳一簽多行政策，令市面零售情況理想，加上臨近母親節，部分市民會出外選購禮物，都帶動近幾日零售數據造好。他從業界得悉部分旅遊區，包括珠寶、化妝品及海味的銷售都有近30%升幅，形容對疲弱的零售市道是強心針。