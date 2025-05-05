近千遊客滯留山上8小時　張家界景區道歉

內地五一假期間，湖南省張家界市武陵源風景名勝區客流激增。日前傳有上千名遊客深夜滯留山上，齊齊高呼退票。張家界市武陵源區委旅遊工作委員會辦公室周日（4日）就事件道歉。

多名網民上周五（2日）在社交平台反映稱，湖南張家界國家森林公園景區出現人滿之患，天梯排隊3小時拍攝不到2分鐘，晚上等候7、8個小時才能落山。景區客服工作人員表示，假期景區客流量會比平時大，「但都是正常疏散，就是排隊的時間要長一點」。對遊客反映排隊時間較長的情況，該工作人員稱景區正在積極應對。

武陵源區政府通報解釋，當地景區上周六客流激增，當晚7時20分至晚上8時30分返城車流高峰時段，張家界國家森林公園南門至武陵源城區的部分路段擠塞，車輛通行受阻，導致接駁車輛通行效率降低，部分遊客在景區南門外棲鳳崗亭候車處滯留。景區其後增加接駁車輛，同晚9時53分將遊客全部接送完畢。

此外，對於五一假期間，景區存在遊客乘坐升降機、纜車、環保車排隊時間較長等現象，區委旅遊工作委員會辦公室認為，情況反映景區在旅遊高峰時段的綜合管理能力有待改善，對所有受影響的遊客致歉。