LEGO機械人世界賽　本地中學奪第4名　刷新香港歷來最佳成績

有本地中學參與FIRST LEGO League世界錦標賽，設計和編程LEGO機械人完成一系列高難度任務，在全球超過60個國家、160多支隊伍當中脫穎而出，即使比賽期間遭遇機械人失靈等突發狀況，亦迅速調整策略，最終在機械人表現項目以615分勇奪第四名，僅差5分便可獲得滿分，刷新香港隊伍於此項目歷來最佳成績。

聖公會白約翰會督中學10位中學生組成「Rock and Roll」隊，獲選代表香港出戰國際賽，在4月16至19日在美國德州休斯敦參與2025年度FIRST LEGO League世界錦標賽，今屆賽事則以「SUBMERGED」（海洋探索）為主題。

隊員林頌恩提及距離比賽僅餘一天時，臨時需要更改機械人零件，當時已經過了練習時間，若未能及時完成調整，便會損失不少分數，當刻全隊人都感到十分憂慮，但最後都終齊心協力，想出解決方案，順利克服挑戰。另一隊員李樂謙則指，今次最深刻的體會，是能夠與來自世界各地、同樣熱愛機械人的隊伍交流切磋，令他大開眼界。

帶隊老師、聖公會白約翰會督中學顧耀表示，在比賽的過程當中見證學生在逆境中自我突破，感到欣慰，尤其是第一回合機械人突然失靈，未能取得理想分數，但同學們並沒有因此氣餒或失措，反而迅速調整心態，重新部署，為後續的比賽做好準備。