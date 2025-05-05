醫管局擴中西醫協作　適用病症增至6種　擴至65個醫院服務點

醫管局擴展中西醫協作計劃，今年首季起推展至26間公立醫院共65個指定服務點，亦增至6個指定病種。其中，呼吸科治療先導項目去年4月在靈實醫院首次試行，至今為逾120名病人提供服務，項目已擴展至九龍醫院、律敦治醫院及葛量洪醫院。

人口老化挑戰，醫管局前年將中西醫協作計劃原有3個指定病種服務常規化，今年首季再新增3個先導項目，包括癌症治療、呼吸科治療及膝骨關節炎治療。病人繼續可獲政府資助，每次只收中醫診金120港元，領綜援人士免費。

其中靈實醫院去年4月起，邀請患哮喘、支氣管擴張或慢性阻塞性肺病的住院病人，接受中西醫團隊共同診症及制訂治療方案，獲30%病人參與，共約120人，平均年齡約75歲。而不同意參與計劃的病人主要是因為要額外付費或未吃過中藥，擔心藥物「相沖」。中西醫團隊會共同制訂臨床治療方案，亦會參與巡房和會診等。

靈實香港中文大學中醫診所註冊中醫師田晶表示，不少病人有氣喘、胸悶、咳血等重症，在服用西藥抗生素後，病人腸胃會不適，例如腹瀉、胃口不好或便秘。中藥可發揮其優勢，中醫團隊會透過中藥及針灸，緩解呼吸道的問題，提高病人的正氣和免疫力，加速病人好轉，與西藥互補互惠，提升治療效果，減少發病頻率。

醫管局又透露，計劃有超過100位中醫師參與，會在累積經驗後，會探索其他服務模式，例如在門診與病人做中西醫協助服務。局方又指，先導項目未來會擴展到涵蓋更多病種，暫時會集中應對醫療系統造成相對大壓力的慢性病和長者病。