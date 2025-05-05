80%傳染病沒洗手下傳播　衛生署推手部衛生日　籲建立好習慣

每年的5月5日為「手部衞生日」，衞生署指約80%傳染病是在沒徹底洗手下傳播，今年以「潔手。適時。到位」為口號推出一系列活動，呼籲市民建立正確並適時潔手的習慣，以預防傳染病的傳播。

「手部衞生日」是由世界衞生組織領導的全球倡議。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，潔手看似簡單，但對預防傳染病傳播非常有效。約80%傳染病是因為雙手接觸受污染的表面後未徹底潔淨而傳播，而單一細菌可以在6小時內迅速繁殖至1,600萬個。正確潔手可以預防約30%腹瀉相關的疾病及約20%呼吸道感染。

署方提醒，潔手除了要適時，還需到位。當雙手有明顯污垢時，應使用梘液及清水潔手。如雙手沒有明顯污垢時，可用含70至80%酒精搓手液潔淨雙手。市民應按潔手技巧7步驟，清潔雙手至少20秒，以徹底清潔手部的每一個位置，包括手掌、手背、指隙、指背、拇指、指尖及手腕。

署方亦會在醫院、衞生署及醫管局轄下的診所、健康中心、安老院舍及公廁展示海報及視覺提示，提醒市民正確潔手的重要性。