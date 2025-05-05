炎夏熱捧飄色巡遊　小演員扮相維肖維妙　個個都讚好

長洲太平清醮今日(5日)開幕！飄色巡遊於1時半左右開始，沿途不少市民歡呼拍手尖叫，場面十分熱鬧。今次巡遊與以往一樣，有不少諷刺時弊的元素令人深刻，包括諷刺公立醫療系統加價、扮成KK園區「賣豬仔」等，也有得意可愛的電影角色「哪吒」成大熱裝扮。有初次看巡遊的市民指十分好看，氣氛熱鬧非常開心；也有居港外籍人士稱太平清醮十分有意思，今天在長洲也會盡情花費，購買紀念品贈予朋友。

飄色巡遊於下午時分開始，隊伍沿途都有大量市民駐足觀賞，更有市民裝扮成「哪吒」等心水角色出場，期間不斷揮動啦啦球，亢奮歡呼喜迎巡遊隊伍，氣氛熾熱。今年一如以往有不少諷刺時弊角色，其中有扮演成護士和整餅師傅，諷刺政府公立醫院加價，而財金官員是「阿茂整餅」，醫衞官員則形容為「加瘋正茂」；另外亦有人扮成執法部門的角色，講述今年有許多港人被「賣豬仔」到東南亞，要「逃出K嶇」。

另外最為人所共知的便是「哪吒」一角，有多個小朋友扮成熱門電影角色「哪吒」，一路上引來不少市民大呼可愛。一眾飄色小演員也十分開心，向記者表示「好好玩」，但因天氣酷熱，也有小演員在巡遊時靦腆笑稱「好想食雪糕。」

王太帶女兒一同來長洲看太平清醮飄色巡遊，她稱今年是首次來看，因為有朋友居住長洲，可以借住一晚，特地前一天便到長洲遊玩。她又稱現場氣氛十分好，人流很多非常熱鬧，對講啟德體育園開幕的巡遊隊伍尤其深刻，指扮成桌球手和穿籃球服裝扮成文體旅局局長羅淑佩的小朋友非常可愛有趣。

居港外籍人士Kieran與女友一同來玩，對飄色巡遊的表演也十分滿意，他指自己已來過長洲數次，但看飄色巡遊則仍屬首次，形容巡遊「very cool(很有型)」，有很多不同色彩且人多熱鬧，非常有趣，惟他笑指今日天氣很可怕，因為十分炎熱，之後會買些紀念品和食飯補充體力。

鍾小姐和朋友一起來看飄色巡遊，她指已是第5年來長洲參與太平清醮這項盛事，今年與以往一樣熱鬧，最深刻的角色是「哪吒」，因為自己本身也很喜歡此角，但就指今晚不會留下看搶包山比賽，因明早就要早起上班。

謝小姐帶同外國朋友來長洲看飄色巡遊，她指是首次來看，「無諗過咁多人！」對巡遊感十分開心，她又稱對「哪吒」巡遊隊伍十分深刻，因為女兒也很喜歡此角色，亦對一些諷刺時弊的角色感有趣，對小演員十分佩服，「我哋企喺度都超級熱！」認為小演員扮相可愛又有耐性，她亦指今年巡遊安排不錯，沿途都看得十分清楚，但因為實在太熱，可能以後未必會再來看。