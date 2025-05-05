西貢東壩五一爆棚周地垃圾　環團籲採預約制　限每日2000人

五一長假期有大量內地旅客訪港，西貢萬宜水庫東壩一帶連日來都被遊人逼爆，由麥理浩徑二段開始到附近幾個沙灘，沿途均布滿垃圾，帶來環境污染。有環團建議引入預約制度，限制人流，再由地質公園導賞員帶領遊覽破邊洲等景點，估計每日可接待2,000名旅客。他們擔心一旦環境被破壞，便失去生態旅遊的賣點。

綠色和平生態旅遊項目主任夏淳權今日(5日)在電台節目表示，上周六(3日)曾到西東壩一帶視察，發現破邊洲沿途的山徑及觀景台都人頭湧湧，多個旅客跨過欄杆及封鎖線「打卡」，構成安全隱憂；亦有不少旅客沿麥理浩徑覓地露營，周邊衍生垃圾問題。他認為發展生態旅遊需考慮可持續性，應優先保育環境，否則便本末倒置，建議當局學習外國措施，包括要求旅客需要出席簡介會方可報名生態旅遊等。

生態教育及資源中心總監程詩灝則指，自西貢及新界東北納入地質公園時，政府應要考慮如何管理，例如引入預約制度，亦說台灣及澳洲等地早已採取網上預約。他續指，大部分旅客會經北潭涌閘口進入東壩，可規定他們先在閘口的遊客中心登記，再等待政府認可的地質公園導賞員帶領入內兩小時流水式遊覽破邊洲等景點。程續指，目前本港有過百名合資格導賞員計算，若每日分開上、下午兩輪，每輪帶領25名旅客遊覽，估計西貢東壩每日可招待約2,000名旅客。

香港地質公園在2009年正式成為中國國家地質公園，2011年再成為世界地質公園網絡的成員，更名中國香港世界地質公園，其後再在2015年被聯合國教科文組織認可，全名為「香港聯合國教科文組織世界地質公園」。