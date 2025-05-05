全港美好家庭選舉接受報名　共設15獎項需寫文供相

政府在2007年成立家庭議會，宣揚仁愛家庭文化。當局公布，由民政及青年事務局和家庭議會合作舉辦的全港美好家庭選舉2025現正接受報名，歡迎居於香港的家庭參與，以宣揚良好家庭核心價值，並表揚相敬相愛、互相關懷支持的家庭，向社會及年輕一代宣揚傳承良好家風和美德。

是次活動共設15個獎項，包括10個美好家庭獎，以及5個良好家教家風傳承獎，得獎家庭將獲頒發獎座、主題樂園入場券及酒店住宿、家庭攝影服務及禮券。參賽家庭需要以中文或英文撰寫一篇文章敍述真實家庭故事和經歷，展現牢固的家庭關係、一起應對生活上各種挑戰的能力、傳承良好家風和美德等方面，並附上不多於5張家庭照片。入圍家庭將獲邀於8月上旬出席會面，至於活動的截止報名日期為6月27日。

家庭議會透過舉辦不同的項目和活動，提倡重視家庭和推廣以家庭核心價值，即「愛與關懷」、「責任與尊重」及「溝通與和諧」，作為促進社會和諧的原動力。在政策制訂過程中，就有關政策對家庭構成的影響向政策局及部門提供意見。