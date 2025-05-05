推舉報濫用公屋獎被指欠宣傳　房協指屋邨已貼海報

早前有指房協推出「舉報濫用公屋獎」計劃時宣傳不足，房協今日(5日)主動指，過去半年透過多個渠道及平台進行宣傳，當中包括多次傳媒訪問，亦透過屋邨通訊刊物、在大堂當眼處張貼海報等，廣泛宣傳計劃的詳情，宣傳工作亦會在未來持續進行。

房屋署及房協早前推出「舉報濫用公屋獎」。房協至今接獲至少4宗參與舉報濫用公屋獎的個案，將會根據舉報人提供的資料進一步跟進及調查。房協表示，各屋邨辦事處亦於今年初開始在20條屋邨推行相關的宣傳工作，包括透過屋邨通訊刊物、在大堂當眼處張貼海報，並於居民應用程式及機構網站發布相關資訊等，加強轄下屋邨居民對「舉報濫用公屋獎」的認知及了解。

另外，房協表示在設立「舉報濫用公屋獎」之前，已積極宣傳鼓勵舉報濫用個案，並設立舉報熱線及網上舉報表格，因此舉報數字亦有明顯增加，由2023年的85宗，大幅上升至2024年超過400宗舉報。而作出舉報的市民不一定參與「舉報濫用公屋獎」。

房協重申，在確保有效善用公屋資源上，於這兩年做了大量工作，自2023年先後推出多項加強打擊濫用公屋措施，包括對嚴重違反租約的租戶採取更嚴厲行動，例如分租或轉租單位、在單位內進行不法活動等濫用公屋行為，房協將不予警告，直接終止租約。