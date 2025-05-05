平安包銷情依舊興隆　惟小食店生意跌20%　手信舖：人流一般

因應舉辦太平清醮，長洲今日（5日）人聲鼎沸、人頭湧湧。不過旺丁不旺財，有店舖坦言銷情未如理想，認為生意額比預期少了一半，人流雖多但仍不及往年；只有「長洲名物」之一的平安包依然生意興隆，袋袋平安。

於長洲渡輪碼頭附近售賣杧果糯米糍的陳先生表示，今年生意未如理想，比起去年跌約10至20%，他認為與港人到海外旅行、北上消費有關，導致留港消費的人減少，「同舊年相比呢度（碼頭旁）已經滿哂人啦，今年都無人」，他又指今年飄式巡遊比以往少，氣氛雖好但人流不算多，打算日後會推出新口味，以奇招吸客。

同樣在碼頭一帶的手信舖負責人黃太表示，今年生意與去年相若，對此感到失望「初頭諗住會逼爆長洲架，但我忘記咗聽日啲人要返工返學」，受假期最後一天影響導致人流一般，「我咁多年都未試過可以坐喺度食晏，即係得閒到咁樣」，但幸好遊人仍然願意消費。她又稱今日內地遊客與本地人的比例為8比2，海外遊客的生意也減少了，而為今年太平清醮，特地設計了3個新款式，包括熊貓抱包公仔，希望可以「熊貓經濟」吸客。

有多年歷史的長洲餅舖郭錦記，出售平安包多年，郭先生稱今日人流不俗，生意十分好，認為受天氣影響，天氣好帶動銷情，客人也願意消費，非常滿意，可惜店舖場地不大，「因為個地方細呢，想做多啲都未必做到，盡力而為啦」。至於今日賣了多少個平安包，他則指「未知，都無咩點統計」，要留待太平清醮完結才會再結算，但希望盡力滿足所有客人需要。