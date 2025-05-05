內地五一返程高峰　上海成最熱門入境遊目的地

內地五一假期最後一日，周五（5日）將迎來返程高峰，全國鐵路預計發送旅客逾2,000萬人次，各地鐵路部門多措並舉加大出行保障力度。旅遊預訂平台數據顯示，今年五一入境遊訂單同比增加173%，上海是最熱門的入境遊目的地，國際消費數據明顯提升。內媒報道，國內多地山姆超市於假期間擠得水洩不通，熱鬧程度堪比熱門旅遊景點。

交通運輸部通報，周日（4日）全社會跨區域人員流動量預計約2.7億人次，較去年假期第4日增長7.9%。其中，鐵路客運量預計約2,000萬人次，公路人員流動量預計逾2.4億人次，水路客運量預計170萬人次，民航客運量預計225萬人次，同比增長分別14.5%、7.4%、2.3%、16.5%。假期最後一日，國鐵武漢局在漢宜鐵路、漢十高鐵、京廣高鐵、鄭渝高鐵等熱門線路加開196列列車。公路方面，浙江在省內多條高速公路應用智能化應急處置整體解決方案，運用影像AI分析進行全天候事件檢測，識別交通異常和災害災毀風險。

內地優化免簽和離境退稅政策，吸引不少外國遊客赴華旅遊消費。在上海，有商場表示，假期首三日，商場離境退稅單量共83筆，同比增長逾4倍，外國遊客主要購買的商品包括運動服飾、手錶、行李箱、手袋以及化妝品等。相關負責人表示，外國顧客發現在這裏購物比他們國內便宜。

假期間，無論是一線或二三線城市的山姆超市門店外一早便出現長長人龍。在北京順義區，有市民表示「從逛店到結帳沒有不擠的，（購物）車都推不過去」。為避開人潮，有人因此選擇在早上8時等開門，上午9時半便結帳離開。在安徽合肥，排隊的人龍直到晚上8時仍未減退。有門店工作人員稱，假期人流遠超平日周末，「站在服務台一眼望過去就跟過年一樣」。