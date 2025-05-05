亂拋垃圾及阻街分別發逾3萬及1200告票　庫房進賬逾億元

店舖阻街非常擾民，當局自2022年8月開展計劃打擊全港700多個衞生黑點，其中店舖阻街罰款已由1,500元增至6,000元，當局去年共發出逾1,200張定額罰款通知書，即庫房進賬逾720萬元；亂拋垃圾方面則發出逾3萬張告票，共罰款約9,693萬元。

當局由2022年10月開始，在全港各區採用聯合行動的執法模式，除向違例店舖人士發出定額罰款通知書或傳票外，亦移除違法擺放的阻街貨物。據區議會文件顯示，於去年共發出逾1,200張定額罰款通知書，在大埔區則發出 26張定額罰款通知書。防治鼠患方面，食環署去年共檢獲約123,000隻活鼠及死鼠，較 2023年同期檢獲的約98,000隻，增加約26%。另外，食環署把食肆後巷擺放大型垃圾桶試驗計劃擴大至58條後巷，以改善後巷鼠患問題。

涉及亂拋垃圾、隨地吐痰及亂貼街招等的定額罰款，已由1,500元增加至3,000元，當局去年發出與公眾潔淨罪行相關的告票共約35,900張，其中約九成與亂拋垃圾有關，即有約32,310張涉及相關罪行，共罰款約9,693萬元。當局亦在全港各區約470個非法棄置垃圾黑點安裝網絡攝錄機監察目標黑點，同時在各區超過30個合適地點的行車路段中央分隔帶安裝網絡攝錄機，針對有不負責任司機或乘客從車上亂拋垃圾等行為。