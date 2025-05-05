仁滙醫務集團疑結業　政府接1462舉報　消委會收658投訴

提供嬰幼兒疫苗接種及多項檢查服務的仁滙醫務集團懷疑結業，截至今日(5日)下午5時，海關及執法部門共接獲1,462宗相關舉報，正安排已舉報的市民錄口供，執法部門正循《商品說明條例》的不良營商手法方向作跟進調查。消委會截止今午（5日）5時共接獲658宗相關投訴，涉及金額逾360萬元。

消委會截至今午（5日）5時，共接獲658宗有關仁匯醫務集團懷疑結業的投訴，涉及金額合共港幣3,673,517元，當中涉及最高金額的個案為23,550元，而每宗個案平均金額為5,583元。

衞生署自5月3日起設立電話專線、電郵和WhatsApp供市民查詢相關事宜，署方共接獲52宗查詢，當中27宗查詢與兒童疫苗相關、22宗查詢其他年齡組別的疫苗。衞生署已因應查詢者的不同需要，提供適切的健康資訊和疫苗注射相關的專業建議，並協助有需要的家長安排子女到衞生署母嬰健康院接種疫苗，及教導他們如何接種因應科學實證而未被納入「香港兒童免疫接種計劃」的其他疫苗，又或屬於其他年齡組群接種的疫苗。