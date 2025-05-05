長洲太平清醮搶包山午夜舉行　10時派籌輪候人龍逾百米

長洲太平清醮其中一個重頭戲便是搶包山，大會公布晚上10時開始派籌。東網記者今日（5日）晚上8時許到搶包山派籌處視察，只見人龍已排逾百米，約有逾百人輪候籌號進場。有市民指對搶包山十分感興趣，喜歡湊熱鬧，認為搶包山刺激好看故在5時許已到場輪籌；也有來自內地的遊客稱因看過港產動畫「麥兜」而對搶包山感興趣，故特地趁五一長假最後一天來港觀賞。

江小姐和朋友大約5時左右到場排隊，本身喜歡湊熱鬧，看過一次搶包山覺得很刺激精彩，已是連續3年來看搶包山，但和往年相比今年不算太多人排隊，因為以往5時排隊已在較後位置，但今年來到仍在頭兩位，非常意外。她又稱今日也有看過飄式巡遊，非常精彩；也有買了10個平安包，打算帶回家和家人分享。

來自上海的張小姐和朋友在下午3時左右到場輪候，她指今日中午12時左右才到香港，是特地為了搶包山才來香港，預計逗留兩日一夜便會離開香港。她又笑指來看搶包山是因為小時候看過著名港產動畫「麥兜」講述搶包山，所以很感興趣，對看搶包山也十分期待，並指香港很多這種傳統節日活動，在上海較少，故會經常來港遊玩。

劉小姐和朋友一起來看搶包山，她們準備充足，特地帶同野餐墊來排隊，她稱自己也有試過接受搶包山的訓練，亦有參加初賽試玩，喜歡參加香港傳統節慶活動，故特地來看搶包山，但不打算在長洲過夜，應該會在搶包山比賽完結後乘船離開長洲。

來自深圳的李女士帶同女兒一起排隊等候搶包山，女兒在一旁乖乖看書等待，她指於今日約中午12時左右到長洲，也有看到飄式巡遊，又稱是首次來看太平清醮，特地來香港想參加這項傳統活動，因為以前曾看過「麥兜」講搶包山而感到好奇。她又指今日在港花費約400港元，預計搶包山完結後便會回去深圳。