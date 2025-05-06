長洲搶包山凌晨舉行　郭嘉明10度稱王　龔子珊成后中后

長洲太平清醮的重頭戲搶包山決賽終於今日（5日）開始！比賽於半夜12時在長洲北帝廟遊樂場開始，今年大熱門「包山王」郭嘉明曾拿過9屆冠軍，位處7號線，今年成功再次以1,131分獲得男子組冠軍。他相隔兩屆、5年後終於重獲包山王的美譽；而「包山后」熱門人選黃嘉欣雖拿過6屆冠軍，但可惜失落冠軍，最後由龔子珊衞冕，更獲得「包山后中后」的美譽，即累積成為3屆包山后。

全場觀眾一同倒數，銅鑼一響比賽立即展開，12位搶包山健兒隨即起步極速爬上包山，9男3女選手一邊拿平安包拋入背袋，一邊爬上包山最高點，並搶奪最高分的9分包，待包山頂變光禿後，選手便向下發展爭取較低分的3分平安包；亦有健兒目標贏取「代代平安獎」，甫比賽開始便在低處主力搶奪最多平安包，比賽過程觀眾紛紛為參賽者加油打氣，大聲歡呼。

3分鐘時限一過，雖然有選手在最後10秒仍身處包山上，但幸好成功在最好幾秒落地，未被取消資格，一眾歡眾大聲呼喊送上祝福。男子組季軍為游嘉俊，獲得950分；而男子組亞軍則為黃志傑，獲得968分；「代代平安獎」最後由葉建文取得，成功取得170個平安包。

「包山后」龔子珊表示，今年成功贏得「包山后中后」是僥倖，認為有幸運成分，因競爭對手黃嘉欣今年賽道位於冠亞軍級人馬旁，9分包或會被「搶走哂」，她又稱一開始旁邊的選手在3分包區已停下，令她一度以為已到達包山頂9分包區，後來才發現原來仍未到頂，急急腳爬上搶奪9分包，十分危急，對自己表現未盡滿意。她指今年成功拿到「包山后中后」是目標之一，因已參加了9年，對勝出十分開心，覺得自己有進步。

10奪「包山王」的郭嘉明笑言，「而家呢個年紀，其實都係志在參與」，而且今次十分緊張，因以往曾有DQ陰影，幸好今次成功落地，雖然旁邊的對手非常強勁，但亦成功勝出，致勝策略是要比其他對手更快上到最高點，取得最多的9分包。

「包山后中后」龔子珊則指，贏得獎項是僥倖，因競爭對手黃嘉欣今年賽道位於冠亞軍級人馬旁，9分包或會被「搶走哂」。她又稱，一開始旁邊的選手在3分包區已停下，令她一度以為已到達包山頂9分包區，後來才發現原來仍未到頂，急急腳爬上搶奪9分包，十分危急，對自己表現未盡滿意。她指今年成功拿到「包山后中后」是目標之一，因已參加了9年，對勝出十分開心，覺得自己有進步。