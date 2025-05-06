促職安針對性推展　外勤前線定期訓練

針對現時總體政府僱員傷亡數字，有議員指現時政府僱員傷亡主要集中在「其他類別」，例如工作時猝死，但他認為意外是「一單都嫌多」，因此絕對有改善空間。他又留意到現時戶外工作「滑倒」之類的意外較多，相信政府提供的安全防護裝備充足，問題在於公務員或者前線人員的安全意識應該提高。

勞工界議員周小松認為政府僱員的職業傷亡數字近年逐步下降，亦較私人市場數字低，因此「整體來說情況都算是可以的」，但認為現時受傷個案集中在戶外工作，前線人員的安全意識應該提高，並建議當局針對戶外工作人員比較多的部門作宣傳，同時可考慮引入更多元化活動。

被問到上一年度預算開支增加一倍，但參與人數相若，是否合乎成本效益，他認為有需要使用更多開支宣傳職安健。他建議當局精準宣傳，不應只作普通呼籲。他舉例，食環署的戶外工作人員比較多，當局應視乎數據針對這類部門多作宣傳，或要求他們定期參加職安訓練。他又認為舉行活動時可用不同形式接近工友，而非硬繃繃地舉行講座，舉例稱職安局有職安之星、職業安全模範之類的評選，又可以舉辦職安知識競賽之類的活動。

另一議員郭偉强認為每一個部門都有責任做好職安預防工作，公務員事務局有責任督導各部門職安成效。他指現時公務員事務局着力於職安的宣傳教育，可惜活動只接觸到3,000至4,000人次，大部分是管理層，而鮮有前線工作人員。他期望局方針對特定對象，例如風險較高或曾有事故紀錄的工種，提供專題宣教工作，並調研事故成因並提出改善方案。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文認為政府應該以身作則，如有環境等不理想地方應作出改善，做好榜樣讓私人公司倣效。她指公務員受傷可獲安排其他崗位繼續工作，期望政府做法可鼓勵私人市場參考。