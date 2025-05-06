漁署職員山上喪命　野豬咬傷輔警

過往曾經發生野豬咬傷輔警的事件。

近年時有公務員在工作期間死亡事故。去年8月漁農自然護理署一名高級農林助理員，主要負責野外採集植物標本及植物鑑別，在大帽山工作期間疑曾被蟻叮咬致死。早於2021年北角發生野豬咬傷警員事件，而2019年社會福利署一名二級工人在粉嶺公路嚴重交通意外中身亡。

在去年8月，漁護署一名高級農林助理員，在大帽山帽東林徑工作期間昏迷，現場人士指他曾被蟻叮咬，昏迷的漁護署職員由直升機送院救治，但最終不治身亡。涉事死者46歲，漁護署證實他為高級農林助理員林建偉，任職該署13年。生前於署方自然護理分署工作，主要負責在野外採集植物標本及植物鑑別的工作。

當日其同事目睹事主暈眩跪在地上且呼吸急促，遂慌忙報案求助。消息指，同事當時見死者的右手手心有紅印，以為事主曾被昆蟲噬咬；另有消息指，死者身上攜有治療敏感的藥物，軀體表面沒有明顯傷痕。

消防員接報趕至登山拯救，政府飛行服務隊出動直升機奉召協助，並急送昏迷者到東區醫院救治，惜其後被證實不治。漁護署事後指林建偉採集植物標本期間，右手手掌有損傷，並迅即失去知覺，死因有待調查。

早於2021年11月北角發生野豬咬傷警員事件，警員與漁護署人員包圍野豬期間，野豬受驚亂竄追撞一名輔警。警員被野豬咬傷右小腿，據悉其小腿傷勢頗嚴重，傷口見骨約6至10厘米深，血流如注，其背部及臀部亦有瘀傷。

另外，在2019年12月社會福利署一名二級工人在粉嶺公路嚴重交通意外中身亡。當時該工人完成送遞文件工作後，乘搭涉事九巴返回辦事處途中，巴士於粉嶺公路往上水方向近古洞撞樹失事，車上6名乘客死亡，另39人受傷送院。