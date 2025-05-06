廣州突降巨大冰雹　白雲機場航班受影響

受強雷雨雲團影響，廣東省廣州市多區周日（4日）下午局部地區雨勢猛烈，並伴有短時強降雨、雷雨大風、冰雹、龍捲風等強對流天氣。有廣州網民上載照片顯示，部分地區落的冰雹大如半隻手掌。因天氣原因，白雲機場當日多班航班受影響。

廣州白雲區人和鎮有居民表示，周日下午4時許當地落起冰雹，時間持續約半小時，之後漸轉為暴雨。花都區鏡湖大道一名商戶也表示，當日下午確實曾落冰雹，但不算大。網民在「廣州天氣」官方微博評論區上載的冰雹照片顯示，部分地區路面上堆積了大量冰雹，各地下的冰雹大小不一。當日下午，廣州花都、白雲、黃埔等各區均發布冰雹橙色預警信號，並在下午4時半左右出現冰雹天氣。廣州市氣象台同日下午4時59分發布雷雨大風黃色預警信號。

因為冰雹雷雨天氣，廣州白雲機場航班大受影響。據國內航班資訊平台顯示，大量白雲機場的起降航班延誤甚至取消。當日原定從北京飛廣州的海南航空HU7807航班，途中備降桂林兩江機場，最後較原定時間延遲3小時才抵達白雲機場。同日廣州的國航CA1301航班亦取消，航空公司客服人員稱是天氣原因。白雲機場客服人員表示，雖受天氣影響，機場當日取消的航班比較少，大部分都排隊起飛。