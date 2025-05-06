內地五一長假110萬人次旅客訪港　較去年同期增加22%

政府今日(6日)表示，內地五一長假期間，有110萬人次旅客訪港，較去年同期增加22%，內地旅客增加20%，非內地旅客增加30%，認為是「丁財兩旺」。長假期間不少內地旅客選擇「特種兵式旅遊」，佔據快餐店休息或選擇露宿。被問到此類旅客對本港經濟、旅遊有何影響，政府認為，旅客分為「高端的旅客」和「非高端的旅客」，本港「都要有一種歡迎旅客的心」。

政府說，香港作為一個好客的城市，如讓旅客認為香港只是歡迎某一類旅客，這個對香港的整體形象不好，也不會使香港成為一個旅客歡迎的地方。政府又說，本港要處理內地旅客新的新旅遊模式和喜好，甚至旅客不斷變化的旅遊路線，「都要有一種歡迎旅客的心」。政府稱旅客分為「高端的旅客」和「非高端的旅客」，歡迎旅客的形象，會對各方面都帶來好處。

而長假期整體表現，政府說單日計最多內地旅客來香港的日子為5月2日，有26.7萬人次，按年上升約百分之40。政府認為，多個旅遊景點和設施大受歡迎，大量旅客帶動了多個行業，酒吧和食肆的生意有很好的增長。政府舉例，有蘭桂坊酒吧表現增長達4成半；零售業界，珠寶、化妝品和海味等生意上升約4成。

針對入境人數眾多，政府說多個部門均努力採取一系列措施，整體情況都安全。政府舉例，萬宜水庫東壩人潮多，但秩序和交通都保持暢順，認為從電視和傳媒報道可以見到旅客的喜悅和熱情。政府又認為，各個行業都很投入，老闆和員工雖然工作量大，但不斷努力提供服務，盡量照顧旅客和人客的需要和體驗。政府應用長假期「丁財兩旺，市面喜氣洋洋，帶來信心和重大經濟效應」。

政府說會總結經驗，已經要求文化體育及旅遊局以及各部門，與業界總結經驗，並向相關工作小組作出匯報，針對人流壓力點及旅客新的旅遊方式及喜好，進一步優化各個環節。政府期望檢討科技應用，包括加強人流壓力點的電訊網絡流量，利用科技監察人流，網上提供人流及輪候情況資訊，提供手機或網上預約、排隊時間等、。另外，政府又期望針對旅客身新旅遊模式及喜好，收集及分析資料，研究開發新旅遊配套服務，更好照顧大量旅客，尤其掌握KOL及媒體推介的景點及路線的不斷變化。政府會與業界共同推動及開拓新旅遊服務。