餐飲業指五一長假旅遊區生意較好　假期最後一天晚巿則明顯下跌

內地五一長假期剛結束，稻苗飲食專業學會榮譽會長邱金榮今日(6日)在電台節目表示，假期間餐飲業整體生意較去年同期上升，部分旅遊區的生意明顯較好，例如尖沙咀及深水埗等傳統旺區，價錢大眾化的食肆，能吸引旅客消費，生意基本增加2至3成。但部分社區由於欠缺遊客，生意有如平時。

他又稱，港人到內地消費對餐飲業界的影響大，例如昨日五一長假期最後一天，晚市生意額明顯下跌。邱金榮認為，五一長假期對餐飲業有很大幫助，節日有助生意，之後要看包括母親節等節日。至於針對內地旅客推出優惠，邱認為有一定難度，業界需要多了解社交平台小紅書等熱門媒體宣傳，並且要投放金錢才會有效果，本港食肆目前仍未夠成熟，需要有適應期。

另外，香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉表示，五一長假期訪港旅客人數上升，帶動酒店業生意，假期首3日整體生意額按年上升1至2成，其中上周五是訂房高峰，大部分旺區酒店爆滿，但臨近假期尾聲，周日的訂房開始回落2至3成，有商業區的酒店更下跌近一半。內地旅客仍有消費力，但會更注重產品特色，而不再是以往的「鴨仔團」消費。他又指，未來兩個月香港酒店將迎來淡季，會主力做母親節、餐飲及體驗等生意，亦會開拓內地非家庭客巿場，應對挑戰。