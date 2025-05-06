消委會總幹事黃鳳嫺今約滿離任　未來數月將休息為身心靈充電

消費者委員會（消委會）今日(6日)宣布，總幹事黃鳳嫺將於今天約滿後離任。消委會已展開下任總幹事的公開招聘工作，將適時公布遴選結果，期間總幹事一職將由現任副總幹事何應富先生署任。

消委會指，黃鳳嫺於2012年加入消委會出任總幹事，一直致力履行消委會的法定職能，促進及保障消費者的權益。近年她帶領消委會全面數碼化，令消委會在數碼經濟時代能夠與時並進。在國際層面，她亦出任國際消費者聯會董事會副主席，積極推動全球消費者保障活動。

消委會主席陳錦榮指，黃鳳嫺多年來一直盡心盡力服務消委會及市民，建樹良多，在她的領導下，消委會持續推動保障消費者權益的工作，並以前瞻性態度處理當前複雜多變的消費環境。他感謝黃對消委會所作出的重大貢獻，並祝願她在日後的發展同樣成功。

黃鳳嫺就離任一事發表回應，她指在過去逾12年能有幸領導消委會，全力保障消費者權益實屬一大緣分。在任期中與各持份者，特別是消委會的團隊，緊密合作，積極倡導多項政策並應對各種挑戰。她指這段經歷不僅讓她為這項重要使命作出貢獻，同時也是一次寶貴的個人學習過程，讓她從一個普通消費者蛻變為一個精明消費者，使每一天都充滿意義和成就感。

她又指，消委會在2024年迎來了50周年慶典，隨着這重要慶典圓滿結束和未來三年策略計劃也準備就緒，她認為是適當時候放下這重任，在未來數月稍作休息，擁抱較從容的生活節奏和為生活增添新姿采，幫身心靈充充電。她感謝各持份者特別是委員會和各位同事，期望與大家保持聯繫。

資料顯示，消委會去年底招聘總幹事，月薪加至近27.3萬港元，屬D4首長級公務員水平，引公眾猜測，當時黃鳳嫺被問及是否離職時未有正面回應。