惡漢認襲擊東網記者　准保釋至6月9日判刑

去年聖誕東網記者在大角咀採訪一宗男子墮樓砸毀古董車新聞時，遭一名男子襲擊，包括用心口碰撞，向記者潑水及吐口水。今年4月涉案男子被落案起訴兩項普通襲擊罪，案件今（6日）在西九龍裁判法院首度提堂。被告承認兩罪，求情稱是一時衝動犯案。裁判官准被告保釋至6月9日判刑，期間為被告索取社服令報告。

47歲被告李君義，控罪書上報稱任職車房東主。控罪指他於2024年12月25日，在旺角萬安街15號地下外，襲擊一名姓梁男子。據辯方透露，被告過往有7項定罪紀錄，牽涉罪行包括襲擊他人。就本案而言，事發前發生自殺事件，一名人士跌在客人的車輛車頭。其後記者到場拍攝，被告一時衝動犯案。考慮到兩罪源於同一事件，冀兩罪刑期同期執行。裁判官王證瑜聽罷求情陳詞後，決定先索取社會服務令報告才判刑。

同意案情指，2024年12月25日凌晨2時許，東網姓梁記者到大角咀萬安街採訪拍攝，期間一名女子上前罵事主。未幾，被告亦走近，並用心口撞事主。至凌晨兩時半左右，當事主準備離開時，被告向事主吐口水，又向事主潑水，令事主頭髮及身體沾濕。閉路電視攝得事發經過。事件最終報警處理。被告被捕，警誡下說，跟事主沒有過節，他不小心淋水。

案件編號：WKCC1910/2025