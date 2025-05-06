內地五一累計14.67億人次出行　出入境人次增近三成

為期5日的五一假期結束，內地交通運輸部預計，假期全社會跨區域人員流動量累計14.67億人次，日均2.93億人次，同比增長8%。國家移民管理局周二（6日）公布，今年五一假期全國邊檢機關共保障1,089.6萬人次中外人士出入境，日均217.9萬人次，同比增長28.7%。據文旅部網站消息，假期5天全國國內出遊3.14億人次，同比增長6.4%；國內遊客出遊總花費1,802.69億元，同比增長8%。據商務部商務大數據監測，假期全國重點零售和餐飲企業銷售額同比增長6.3%。

內地交通運輸部預計，周一（5日）全社會跨區域人員流動量2.69億人次，同比增長13%。其中，鐵路、公路、水路、民航客運量和流量分別約2,110萬、2.4億、110萬、232萬人次，同比增長11.5%、13.2%、1.8%、5.6%。5月1日至5日假期間，鐵路、公路、水路、民航客運量和流量累計約1億、13.45億、868萬、1,114萬人次，日均達2,033萬、2.69億、173.8萬、222.9萬人次，全部較去年同期增長。

旅客出入境方面，單日出入境通關最高峰出現在5月3日，達229.7萬人次。其中，內地居民出入境577.8萬人次，較去年同期增長21.2%；港澳台居民出入境400.3萬人次，同比增長37.1%；外國人出入境111.5萬人次，同比增長43.1%；其中適用免簽政策入境的外國人38萬人次，較去年同期增72.7%。共計查驗出入境交通運輸工具45.6萬架（艘、列、輛）次，較去年同期增長18.1%。

入境遊方面，緬甸、南韓、馬來西亞、澳洲、英國、泰國、菲律賓、俄羅斯、越南、日本等為主要客源地，佔外國遊客總數約57.4%。出境遊主要目的地則分別為日本、南韓、新加坡、越南、馬來西亞、泰國、印尼、澳洲、柬埔寨、俄羅斯等。