少女旺角遭辱罵掌摑15巴　18歲男判入戒毒所　認罪22歲女5.8判刑

早前網上平台瘋傳一段6分鐘影片，拍下一名少女站在一後樓梯，遭多名戴口的罩的男女上前掌摑至少15巴，並以粗口辱罵，其監護人獲悉事件後，報案求助。最終有6名年齡介乎15歲至22歲的男女懷疑涉案被捕，並被控襲擊致造成身體傷害罪。6人當中有一男4女承認控罪，繼早前其中3女被判入更生中心後，今(6日)再有一男被告於西九龍裁判法院被裁判官何慧嫻判入戒毒所。餘下認罪的22歲女被告將於周四(8日)判刑，另一名16歲女被告則於5月21日答辯。

6名被告分別為黃樂謙(18歲，無業)、袁珮儀(女，18歲，無業)、岑姓被告(女，15歲，學生)、湯佩凝(女，22歲，無業)、陳家怡(女，17歲)及周姓被告(女，16歲，學生)。6人被控於2024年8月1日至31日之間，確實日期不詳，在旺角金雞廣場18樓後樓梯與其他不知名人士襲擊一名女子，因而對該女子造成身體傷害。首5名被告於早前承認控罪，其中袁、岑及陳於上月被判入更生中心，黃則於今日被判入戒毒所，湯將於周四接受判刑，餘下的周則於5月21日答辯。

今被判刑的男被告黃樂謙，過往沒有刑事定罪紀錄，但因有吸毒問題，裁判官早前替他提取戒毒所報告，報告不建議判處入更生中心或勞教中心。辯方指黃坦白認罪且抱有悔意，加上年輕且願意承擔責任，望予以輕判，裁判官最終判處黃進入戒毒所。

案件編號：WKCC 1515/2025