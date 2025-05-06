建造商會指近年裝修維修量減少　業界對今年市道較悲觀

本港私人建築量下跌，同時影響裝修維修量。香港建造商會今日（6日）見傳媒時表示，對比去年11月的裝修維修工人數目有17萬人，今年2月只得15萬人，不少工人因開工不足便離開行業。根據以往經驗，經濟不好會令裝修維修比例上升，因新建樓宇少了，相對會較多人做維修裝修，惟近年裝修維修量也減少，展望今年市道業界亦較悲觀，坦言「看不到任何改善情況」，但若旅遊業繼續興旺，相信會帶動更多餐廳酒店作裝修，裝修維修業界環境會更好。

商會又認為，現時建築業界市道淡靜，促請屋宇署可以「出多啲驗樓令」，趁裝修維修工人有餘力去執行工程，尤其雨季即將來臨，政府應支持樓宇業主作預防性維修，並加強執法力度，以確切執行維修令同驗樓驗窗。至於政府近期推出「簡樸房」會否對裝修業界有幫助，令裝修生意大增，商會認為暫時幫助不大，因舊劏房業主未必願意再做「簡樸房」，可能會寧願直接還原，「簡單打拆還原就完左件事。」

輸入外勞方面，由於現時外勞是根據工程項目合約來港，若承建商另開項目又要再找一批新外勞，但此批外勞可能慢慢對技術、香港工地環境熟悉，希望政府在輸入外勞方面提高靈活性，令優秀工人可以繼續做下去。

此外，商會今年目標是要大力推動工地安全文化，除了要鼓勵工人參與，也要向工程承建商推廣，希望他們提供更多工人福利措施，尤其近年天氣越來越熱，香港不少私人樓盤的地盤狹窄，現時業界大多廁所仍使用旱廁，私人工程廁所潔淨程度參差，期望工地休憩設施進一步改善，並至少提供儲物、沖身、廁所等空間，若大地盤就可做得更好，提供廁所及工人防禦裝置。商會亦建議政府可多作鼓勵，再在不同方面增誘因，例如在「performance report（表現報告）」上若有好設施可為承建商加分或評分。