大灣區醫療券計劃增12機構　首引入中醫院　料第四季前陸續實施

政府擬將「長者醫療券大灣區試點計劃」由現時的7間內地醫療機構擴展至19間，共提供21個服務點，覆蓋大灣區全部9個城市。衞生署首席醫生林民聰今日（6日）於電台節目表示，政府目前正與新增的12間機構聯繫，進行系統對接、人員培訓等，預計今年第四季或之前可陸續提供服務，預計全港會有178萬名合資格長者受惠。而長者醫療券的使用方法及服務範疇與以往一樣，毋須預先登記。不過他亦提醒，內地大部分門診服務均可事先預約，便可更快得到所需服務。

林指出，今次擴展計劃新增的12間機構，主要為三級甲等綜合醫院，是內地認證機制中最高級別，故服務質素有保證。同時，由於中醫服務在本港相當受歡迎，而長者對中醫服務的需求亦高，故今次擴展亦加入兩間中醫院，是計劃首次加入中醫醫院，希望可方便長者選擇適合的醫療服務。

議員黃國就表示，近年愈來愈多長者選擇到內地安老，相信新安排有助解決他們的醫療需要。不過，他亦指出，有部分服務特別受港人歡迎，例如深圳的牙科服務，認為未來可進一步擴展計劃。他又提到，東莞有不少港人居住，惟目前當地可使用長者醫療券的機構只有一間，認為計劃仍有擴大的空間，希望政府今年底檢討時，會針對港人較集中的地點，再逐步擴大計劃範圍。