四月香港較正常乾燥及溫暖 創有記錄以來最暖復活節

天文台今日(6日)總結上月天氣，由於月內大部分時間受較為乾燥的東北季候風影響及輸送至華南沿岸的水氣較少，4月香港較正常乾燥，平均相對濕度為74%，是自1947年以來4月份的第二低；而且陽光較多，較正常溫暖，平均氣溫為攝氏23.7度，較正常值攝氏23.0度高0.7度。

4月總雨量為57.1毫米，只有正常值153.0毫米的約37%。本年首4個月的累積雨量為125.5毫米，只有同期正常值300.4毫米的約42%。四月總日照時間為155.6小時，較正常值113.2小時多約37%。

上月12日早上，一道位於廣東北部的低壓槽發展成冷鋒，當日下午本港驟雨增多並有幾陣狂風雷暴，多處地區錄得超過10毫米雨量，而大埔區的雨量更超過20毫米。受隨後的強烈及乾燥東北季候風影響，當晚驟雨減少，氣溫逐漸下降。達強風程度的北風亦於當晚至翌日初時影響香港多處，而離岸及高地風力間中達烈風程度。

受非常乾燥的大陸氣流及沙塵天氣影響，上月13至15日本港部分地區的能見度稍降，天氣亦非常乾燥，多處地區的相對濕度下降至40%以下，而天文台的相對濕度於上月13日下降至21%，是自1984年在總部設置自動氣象站以來四月份的最低。

上月15日陽光充沛及風勢較弱，當日下午天文台氣溫上升至全月最高的攝氏33.0度。這是有記錄以來年內最早出現的酷熱天氣日子，而攝氏33.0度亦是4月份第二高的最高氣溫。

偏南氣流於上月20至24日持續影響廣東沿岸，並為本港帶來炎熱的天氣。天文台於4月20日錄得最高氣溫攝氏30.6度，成為有記錄以來最暖的復活節。

一道低壓槽於4月24日影響廣東內陸並於黃昏靠近沿岸地區，在當晚至翌日為本港帶來驟雨及幾陣狂風雷暴。4月25日早上雨勢頗大，多處地區錄得超過30毫米雨量，而港島東部、觀塘及將軍澳的雨量更超過50毫米。