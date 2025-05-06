男子控警司夫婦Fb發誹謗內容　要求刪帖道歉及賠償

入稟狀指林家雯在Facebook私人交流群組「拉布拉多谷Labrador Valley」中，發布帶有誹謗成分的內容。

警司陳志昌妻子於2021年指控一名男子尾隨她，不但用手機拍攝，還指罵她為「水炮車」。涉案男子被控遊蕩導致他人擔心罪，受審後獲判無罪。事隔多年，脫罪男子上周五（12日）入稟高等法院，指警司兩夫婦曾在有關狗隻的Facebook私人群組發誹謗內容，要求夫婦刪帖、道歉及賠償。

原告為歐陽梓峰，被告為林家雯及陳志昌。原告自行撰寫入稟狀。據入稟狀指，2019年5月4日，林家雯在Facebook私人交流群組「拉布拉多谷Labrador Valley」中，發布帶有誹謗成分的內容，內容有關狗隻襲擊人。事後，他的家人出現創傷後遺症癥狀；他亦蒙受經濟損失，包括要為狗隻支付獸醫費用。

原告現要求法庭頒令被告賠償，刪除涉案內容，在報章及「拉布拉多谷Labrador Valley」上道歉，同時支付是次訴訟所衍生的訟費。不過，入稟狀中沒有列明索償金額。司法機構暫未排期聆訊。

案件編號：HCA867/2025